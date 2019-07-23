Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границПолитика Сегодня 22 июля в 22:39

Самолеты Военно-воздушных сил России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи, утверждает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил республики 23 июля. Отмечается, что инцидент произошел в районе Японского моря.
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