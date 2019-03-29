Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160Российская газета вчера в 20:29
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Соединенного Королевства, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Два российских бомбардировщика полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Газета.Ruвчера в 16:01
Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков
Интерфаксвчера в 10:07
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Экономика
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Правительство России поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо, предоставить предложения по недопущению их существенного роста, соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:55
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Авто
Новая марка NeuWai удивит инжинирингом
«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Чижов прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Ситуация с отделением Великобритании от Евросоюза свидетельствует, что у правительства страны, похоже, лучше получается бороться с мифическими угрозами от России, чем решать проблемы государства, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Культура
В Воронеже открылась выставка работ Ильи Глазунова
На открытие выставки из Москвы приехали сотрудники столичной Галереи Ильи Глазунова, в фондах которой хранится около полутора тысяч произведений легендарного художника.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество
Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания
Частично обрушившийся рано утром 31 декабря дом в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 164 признан пригодным для проживания.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся
В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Обновлено в 03:49
Спорт
Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»
Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Технологии
VPN-сервисы отказались сотрудничать с Роскомнадзором
OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited, NordVPN и TorGuard отказались сотрудничать с Роскомнадзором, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сервисов.
Обновлено в 02:29
Авто
ЗАЗ-1102 «Таврия» прошел тюнинг во Франции
ЗАЗ-1102 «Таврия», появившийся в продаже в 1987 году, прошел тюнинг на заводе Poch во Франции. Автомобиль предназначен для рынка Европы.
Обновлено в 03:21
Культура
Беглов поручил создать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать рабочую группу, которая подготовит концепцию развития культуры города, сообщает «Петербургский дневник».
Обновлено вчера в 12:08
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05