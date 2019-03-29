Армия и оружие
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным моремRT на русском 14:09
Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил Соединённого Королевства.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика
Джо Байден оказался в центре скандала, понюхав немытые женские волосы
Женщина отмечает, что не стала в тот день мыть волосы, но постаралась привести себя в порядок.
Обновлено в 21:23
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Культура
Беглов поручил создать концепцию развития культуры Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать рабочую группу, которая подготовит концепцию развития культуры города, сообщает «Петербургский дневник».
Обновлено в 12:08
Общество
Львицу Симону прооперировали в Москве
Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Общество
Что такое Атмосферные реки
Атмосферные реки могут иметь ширину в сотни метров и длину более нескольких километров, а количество воды в виде паров, протекающих через них, сравнимо с крупнейшими сухопутными реками в мире.
Обновлено в 09:52
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Музыка
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено в 04:54
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием
Обновлено в 10:19
Здоровье
В Крыму пропал инсулиновый препарат «Левемир»
Рассказывает Валентина, мать больного диабетом из Крыма: — Тест-полосок нет у нас.
Обновлено в 21:52
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Кино
Режиссер Аньес Варда умерла во Франции
Обновлено в 06:58
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Культура
Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:04
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34