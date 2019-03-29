Армия и оружие

Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным моремRT на русском 14:09

Истребители британских ВВС сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи воздушного пространства Великобритании. Об этом говорится в заявлении Военно-воздушных сил Соединённого Королевства.
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«Перехваченные» британцами Ту-160 охранялись российскими истребителями

Взгляд.ру17:20

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

RT на русском16:01

Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков

Интерфакс10:07

Два российских бомбардировщика полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Газета.Ru16:01

Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-160

РИА Новости13:43

ВВС Британии отправились на перехват российских бомбардировщиков

Телеканал 360°10:42

Два российских Ту-160 пролетели над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

ТАСС15:59
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика

Джо Байден оказался в центре скандала, понюхав немытые женские волосы

Женщина отмечает, что не стала в тот день мыть волосы, но постаралась привести себя в порядок.
Обновлено в 21:23
Общество

Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Культура

Беглов поручил создать концепцию развития культуры Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать рабочую группу, которая подготовит концепцию развития культуры города, сообщает «Петербургский дневник».
Обновлено в 12:08
Общество

Львицу Симону прооперировали в Москве

Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Общество

Что такое Атмосферные реки

Атмосферные реки могут иметь ширину в сотни метров и длину более нескольких километров, а количество воды в виде паров, протекающих через них, сравнимо с крупнейшими сухопутными реками в мире.
Обновлено в 09:52
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей

Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Музыка

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено в 04:54
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено в 19:10
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Обновлено в 10:19
Здоровье

В Крыму пропал инсулиновый препарат «Левемир»

Рассказывает Валентина, мать больного диабетом из Крыма: — Тест-полосок нет у нас.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни

Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Кино

Режиссер Аньес Варда умерла во Франции

Обновлено в 06:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Политика

Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300

Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Культура

Пореченков получил звание народного артиста России

Обновлено в 09:04
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено в 20:26
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
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