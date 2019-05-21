Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцыГазета.Ru 08:39
Истребители F-22 ВВС США сопроводили четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС, выполнявших полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
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Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
Обновлено в 13:25
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Экономика
FT считает, что SSJ-100 показывает неспособность России «создавать мировых конкурентов»
Российская экономика не стимулирует создание глобальных конкурентоспособных компаний мирового уровня, что наглядно демонстрирует история самолета Sukhoi SuperJet 100, пишет Financial Times.
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского ввести санкции против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв нового президента Украины Владимира Зеленского усилить антироссийские санкции «не блещет новизной» и не может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном смену властей на Украине
Обновлено в 14:58
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Футбол
Мохаммади летом покинет «Ахмат»
Обновлено в 07:08
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина публично унизила Викторию Дайнеко
Разумеется, Полина не хотела оскорблять или унижать лично Викторию, она лишь говорила о том, что сам по себе статус победителя «Фабрики» сегодня ничего не значит.
Обновлено в 13:00
Футбол
Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре
Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Политика
Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:35
Политика
Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт
Обновлено в 09:35
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники
Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Политика
США временно отменили запрет на Huawei
В понедельник, 20 мая, Министерство торговли США объявило об ослаблении некоторых ограничений, которые Соединенные Штаты наложили на китайскую компанию Huawei на прошлой неделе.
Обновлено в 04:13