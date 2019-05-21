Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцыГазета.Ru 08:39
Истребители F-22 ВВС США сопроводили четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС, выполнявших полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
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У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
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Создан самый громкий звук под водой
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
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Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
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Вышел новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
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Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
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Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Обновлено в 12:06
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Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации
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