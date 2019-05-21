Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцыГазета.Ru 08:39

Истребители F-22 ВВС США сопроводили четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС, выполнявших полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.
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Патруль с эскортом

Российская газета16:00

Четыре российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски

ТАСС07:52

ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски

РИА Новости11:51

Российские ракетоносцы Ту-95 пролетели вдоль берегов Аляски

РБК08:36

Четыре стратегических ракетоносца России выполнили 12-часовой полет

Московский Комсомолец08:00

Четыре Ту-95МС выполнили 12-часовой полёт над Арктикой

RT на русском07:54

Как F-22 встретили российские ракетоносцы у побережья США

Газета.Ru12:48
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 13:52
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Обновлено в 13:19
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
Политика

Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Политика

Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Футбол

«Утрехт» обыграл «Хераклес» и вышел в финал плей-офф за право выступать в Лиге Европы

"Утрехт" обыграл "Хераклес" (3:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за право представлять Голландию в Лиге Европы.
Обновлено в 14:21
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено в 00:30
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Экономика

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Гаджеты

Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

Обновлено в 15:24
Кино

Вышел новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 11:00
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Политика

США ввели новые санкции против организаций из России

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.
Обновлено в 12:42
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Транспорт

От станции «Театральная» к «Спасской» запустили горнопроходческий щит

Метростроители запустили горнопроходческий щит от станции метро "Театральная" к станции "Спасская". Об этом рассказали в "Метрострое".
Обновлено в 12:06
Политика

Госдума одобрила законопроект о посещении родных в реанимации

Госдума во вторник, 21 мая, приняла в третьем, окончательном, чтении поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Обновлено в 08:51
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