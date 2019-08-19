Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации ПутинаRuNews24.ru 09:17

Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут. Делегация направлялась на встречу с участием Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
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Сопровождение самолета делегации Путина швейцарскими ВВС попало на видео

РИА Новости10:44

Швейцарские ВВС объяснились за сближение с российским самолетом

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Самолет с российской делегацией несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС

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Видео: швейцарские истребители сопровождают самолет делегации Путина

РЕН ТВ09:23

Сопровождавшие самолет делегации Путина истребители попали на видео

РБК09:50

Швейцарские истребители сопроводили борт с Песковым и журналистами

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