Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации ПутинаRuNews24.ru 09:17
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут. Делегация направлялась на встречу с участием Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
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