Политика

К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребителиКапитал страны 09:02

Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
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