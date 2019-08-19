Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации ПутинаИзвестия 12:38
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет в понедельник, 19 августа, ТАСС.
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