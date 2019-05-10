Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолетИзвестия вчера в 15:36

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура, сообщает в пятницу, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на агентство гражданской авиации Индии.
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Индийские власти позволили севшему в Джайпуре Ан-12 продолжить полёт

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Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

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СМИ: летевший из Грузии Ан-12, посаженный ВВС Индии, отпустили после досмотра

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Индийские военные заставили сесть грузинский самолёт

News.ruвчера в 09:22
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Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.
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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Россиянку в США отправили в тюрьму за мошенничество

В США завершился судебный процесс над россиянкой Анной Сорокиной. Как пишет РенТВ, девушку признали виновной в мошенничествах.
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Магомедшарипов не планирует проводить бой с Ортегой на UFC 240

Российский полулегковес Забит Магомедшарипов не планирует проводить поединок против Брайана Ортеги на турнире UFC 240.
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Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
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Сироткин проведет тесты 18-дюймовых шин «Пирелли» за «Рено»

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Политика

Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы

Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.
Обновлено в 06:29
Политика

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика

Возможность заключения мирного договора с Россией оценили в Японии

Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто "окно возможностей" для заключения мирного договора.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие

Армия Сирии ликвидировала более 40 террористов в провинции Хама

Обновлено в 02:18
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

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Происшествия

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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Хоккей

Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии

Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Происшествия

Австралийский пилот 40 минут летел без сознания

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Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Авто

И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии

Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
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Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

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Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Уфу» в молодежном первенстве России

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве на своем поле победили "Уфу" в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:09
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
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