Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолетИзвестия вчера в 15:36
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура, сообщает в пятницу, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на агентство гражданской авиации Индии.
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В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
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Назарбаев вручил Усманову орден Дружбы
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В Москве прощаются с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли в Московсковский дом композиторов, где в субботу проходит прощание с Евгением Крылатовым.
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Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей
Правительство России выделило из резервного фонда 450 миллионов рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
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Скончался самый пожилой мужчина России
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14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»
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Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
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Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
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