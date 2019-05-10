Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолетИзвестия вчера в 15:36
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси. Самолет был посажен в международном аэропорту Джайпура, сообщает в пятницу, 10 мая, «РИА Новости» со ссылкой на агентство гражданской авиации Индии.
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Общество
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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
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Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
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Хоккей
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Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено вчера в 07:27
Кино
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Заводской суд города Грозный рассмотрит иск чеченского писателя Руслана Закриева о признании его соавтором сценария фильма «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката писателя Дмитрия Казацкера.
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Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
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Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
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Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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