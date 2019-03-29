Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95Газета.Ru 14:00
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
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Британская авиация поднялась на перехват российской эскадрильи в Северном море
Московский Комсомолец10:28
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