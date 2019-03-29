Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным моремREGNUM 14:17

Уточняется, что сопровождение было осуществлено над акваторией Северного моря. Российские самолёты в воздушное пространство Британии не заходили. Были задействованы истребители Eurofighter Typhoon c авиабазы Lossiemouth.

Происшествия В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.

Футбол Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

Общество Львицу Симону прооперировали в Москве Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.

Происшествия Игрок сборной Италии попал в ДТП Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу. В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за "Фиорентину".

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Общество Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.

Происшествия На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.

Спорт Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Здоровье В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.

Общество В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Общество Кита Флинта проводили с плясками у гроба Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.

Политика Минобороны отказалось предоставлять частоты для 5G В Минобороны предложили использовать частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц, уже одобренные Госкомиссией по радиочастотам.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Экономика «Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5% Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Армия и оружие Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе Беспилотник США RQ-4B-30 Global Hawk пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.