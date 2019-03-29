Армия и оружие
Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 над Северным моремREGNUM 14:17
Уточняется, что сопровождение было осуществлено над акваторией Северного моря. Российские самолёты в воздушное пространство Британии не заходили. Были задействованы истребители Eurofighter Typhoon c авиабазы Lossiemouth.
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Британская авиация поднялась на перехват российской эскадрильи в Северном море
Московский Комсомолец10:28
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