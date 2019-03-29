Армия и оружие

Британские истребители сопроводили Ту-160 над Северным моремРИА Новости 13:43

Истребители ВВС Великобритании сопровождали российские бомбардировщики Ту-160 вблизи британского воздушного пространства, сообщила пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства. Истребители совместно с НАТО сопроводили российские бомбардировщики до границ воздушного пространства Великобритании.
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Два российских бомбардировщика полетали над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Газета.Ru16:01

Британские истребители подняты по тревоге на перехват российских бомбардировщиков

Интерфакс10:07

Британские военные показали перехваченный российский бомбардировщик

Взгляд.ру14:11

Британские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-95

URA.Ru11:06

ВВС Британии отправились на перехват российских бомбардировщиков

Телеканал 360°10:42

Британская авиация поднялась на перехват российской эскадрильи в Северном море

Московский Комсомолец10:28

Британские истребители сопроводили Ту-160 над Северным морем

РИА Новости13:43
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Спорт

Стал известен бюджет Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Культура

Эрмитаж попал в рейтинг самых популярных музеев мира

Обновлено в 04:23
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Обновлено в 08:35
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Спорт

Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге

Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Спорт

Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Ельце обрушился купол Владимирского храма

Как сообщил GOROD48 елецкий историк и краевед Виктор Магомедханов, церковь иконы Владимирской Божьей Матери была построена в середине XVIII века.
Обновлено в 10:27
Здоровье

Сменилось руководство в восьми медицинских учреждениях Дагестана

Сменились руководители восьми медицинских учреждений и там назначены временно исполняющие обязанности, это в ЦРБ Карабудахкентского, Дахадаевского, Бабаюртовского районах, а также в центральной районной поликлинике и межрайонном диагностическом центре Хасавюртовского района, в Поликлинике №7, в ЦГБ города Дагестанские Огни и в Кизлярском межрайонном республиканском наркологическом диспансере.
Обновлено в 05:30
Кино

Умерла известный режиссер Аньес Варда

Обновлено в 07:24
Происшествия

Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП. Об этом сообщает сразу несколько источников, в том числе ANSA и Il Messaggero.
Обновлено в 15:08
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Автоспорт

Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
Обновлено в 14:10
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Политика

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Обновлено в 00:44
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
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