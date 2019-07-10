Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосцаРИА Новости 02:42

Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
РИА Новости02:42

Подробнее о событии

Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

РБК03:50

Павел Филиппов: за пять лет и 200 млрд рублей авианосец будет построен

РИА Новости03:00

Истребители Су-57 разместят на новом авианосце

Российская газета02:54

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

RT на русском02:44

Десятки летательных аппаратов примет на борт новый авианосец России

Газета.Ru02:36

Адаптированные Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце

Известия02:30

Новый авианосец России примет на борт десятки летательных аппаратов

Говорит Москва02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Политика

Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Путин выступил против новых санкций для Грузии

Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:50
Общество

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

Диетологи назвали самый полезный летний фрукт

Обновлено в 01:06
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Путешествия

Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Политика

МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина

Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
Обновлено вчера в 19:24
Авто

Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход

Одной из главных отличительной чертой внедорожника станет ярко желтый цвет кузова, который ранее получила версия G-Class 4x4² предыдущего поколения.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

Колонна военной техники прибыла в Тулун для восстановления города

Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Озвучены версии гибели российской гандболистки в Польше

Обновлено в 03:45
Футбол

«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил

Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Названы основные причины вызова скорой помощи в России

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено в 01:23
Теннис

Элина Свитолина сыграет в полуфинале Уимблдона

Обновлено вчера в 11:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге

В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Общество

Похитившая более 20 млн рублей кассир обкрадывала банк два года

Марат Хайруллин, муж жительницы башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из Россельхозбанка, заявил в эксклюзивном интервью программе «Пусть говорят», что именно он стал инициатором преступления.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским

Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган

В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол

«Локомотив» не может договориться с Гилерме

Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Здоровье

Роспотребнадзор назвал опасные для купания места в Иркутской области

Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области обновили список мест для купания в нашем регионе, вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено в 00:36
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Происшествия

Экс-директора магаданской школы подозревают в насилии над детьми

Следователи СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы в селе Тахтоямск, ее подозревают в оскорблении и избиении учеников.
Обновлено в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное