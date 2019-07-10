Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосцаРИА Новости 02:42
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
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с чего всё началось
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.РИА Новости02:42
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