Армия и оружие

Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у АляскиРосбалт вчера в 16:19

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски. Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два Ту-95 «Медведь» были замечены в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
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Япония подняла истребители для сопровождения российского Ту-142

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Самолеты США вылетали на сопровождение российских Ту-95

РЕН ТВвчера в 11:15
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
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Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
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