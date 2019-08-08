Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у АляскиРосбалт вчера в 16:19
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски. Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два Ту-95 «Медведь» были замечены в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
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ВВС Канады и США следили за полетом самолетов Ту-95 недалеко от Аляски
Независимая газетавчера в 12:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды
На Украине из-за непогоды без электричества остались 205 населенных пунктов, передает "112 Украина".
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Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
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Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
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Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
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Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
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Общество
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
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Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
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Гаджеты
AMD отчиталась о завершении разработки процессорной архитектуры Zen 3
Свидетельства «шахматного порядка» разработки процессорных архитектур находятся и в социальных сетях для профессионалов, где один из разработчиков Zen 2 случайно обмолвился о своей причастности к созданию архитектуры Zen 5. Соответственно, над архитектурами Zen 3 и Zen 4 могли работать представители другой команды, и для компании Intel подобная практика тоже является обычным делом.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Культура
«Квартал 95» нашёл себе «Зеленского»
Обновлено в 03:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара повысился на 4 копейки — до 65,08 рубля. Курс евро поднялся на 6 копеек и составил 72,79 рубля.
Обновлено в 03:01
Авто
Коленные подушки безопасности оказались неэффективными
Выяснилось, что при лобовом ударе с перекрытием 25 и 40 процентов коленные подушки безопасности снижают общий риск получения травм с 7,9 до 7,4 процента.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко
Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone
Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм
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Обновлено в 03:41
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
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Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Игры
Платформер Trine 4: The Nightmare Prince выйдет 8 октября
Продолжение полюбившейся многим серии Trine выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 8 октября.
Обновлено в 03:01
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На восток Китая движется тайфун «Лекима»
Пока тайфун отделяют от уезда Сяншань указанной провинции 1200 км. Тропический циклон перемещается на северо-запад со скоростью около 16 км в час.
Обновлено 07 августа в 01:45
Армия и оружие
Авиакомплекс «Кинжал» впервые применят на «Авиадартсе»
Обновлено в 04:00
Технологии
В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей
В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей, сообщил IT-компания.
Обновлено в 03:55
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25