Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у АляскиРосбалт вчера в 16:19
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски. Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два Ту-95 «Медведь» были замечены в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
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ВВС Канады и США следили за полетом самолетов Ту-95 недалеко от Аляски
Независимая газетавчера в 12:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
9 августа 1999-го Владимир Путин стал и. о. премьера. Именно с тех пор, ровно 20 лет, он на вершине государственной власти России.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо дочери
Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 05:26
Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Врачи ампутировали часть правой руки девочки из Ингушетии
Обновлено 07 августа в 13:34
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
В Йемене убит брат лидера хуситов
В Йемене был убит брат лидера хуситов Абдула-Малика аль-Хуси Бадреддин аль-Хуси, об этом 9 августа сообщает Al Arabia.
Обновлено в 05:39
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Зеленский позвонил Путину после обострения в Донбассе
Добавим, что после гибели четырех боевиков ВСУ президент Украины Зеленский потребовал срочной встречи с лидерами России, Франции и Германии.
Обновлено 07 августа в 04:21
Происшествия
Погибшие в ДТП в Новороссийске оказались жителями Челябинска
Среди пострадавших в аварии — жители Краснодарского края, Московской области и Удмуртии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 00:47
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Эсминец США Porter взят под контроль Черноморским флотом
Вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец Porter взят под сопровождение ВМФ России.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Политика
Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле
Обновлено в 00:05
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Политика
В Киргизии началась встреча премьер-министров стран ЕАЭС
Обновлено в 03:52
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 03:41
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар
Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54