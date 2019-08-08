Армия и оружие

Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у АляскиРосбалт 16:19

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски. Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два Ту-95 «Медведь» были замечены в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
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