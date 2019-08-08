Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у АляскиРосбалт вчера в 16:19
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски. Как сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), два Ту-95 «Медведь» были замечены в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски.
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ВВС Канады и США следили за полетом самолетов Ту-95 недалеко от Аляски
Независимая газетавчера в 12:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
Обновлено в 00:23
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»
Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено вчера в 14:39
Наука
В Китае нашли окаменелости древнейшего леса
Остатки древнего окаменевшего леса, в котором росли первые деревья, были найдены неподалеку от города Синьхан на востоке Китая.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено 07 августа в 19:28
Политика
Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова
Нынешний министр Дальнего Востока Александр Козлов был назначен в 2018 году.
Обновлено в 00:30
Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Белая медведица полакомилась нерпой на рыбозаводе Чукотки
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна, который стал девятым по счету в этом сезоне и получил название "Лекима".
Обновлено вчера в 20:38
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в четверг заявил, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета La Stampa.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг
В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Инвесткомитет РЖД проведет совещание по ВСМ Москва-Петербург
ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на совещании 23 августа, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено вчера в 06:21
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41