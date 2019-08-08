с чего всё началось

Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски. Об этом информирует твиттер командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Экономика Самозанятые могут теперь зарегистрироваться через учетную запись портала госуслуг Самозанятые граждане получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг.

Общество Алибасов подал в суд на производителя «Крота» Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Общество Попытка Facebook оспорить многомиллиардный иск отклонена Федеральный апелляционный суд в США отклонил попытку Facebook оспорить подачу коллективного иска к компании на миллиарды долларов относительно незаконного сбора и хранения биометрических данных пользователей без их согласия.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

Политика МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.

Кино Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде» Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.

Наука Создано искусственное сердце для тестирования лекарств Поместив получившийся материал в микроскопические лунки с волокнами, через семь дней процесса клетки сформировались в конечный результат – искусственное и вполне работоспособное сердце.

Политика Бывший и.о. главы ФБР Маккейб подал в суд из-за своего увольнения Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, уволенный из ведомства в марте 2018 года, подал в суд на Министерство юстиции США и ФБР, заявив, что решение об отставке нарушило его право на свободу слова.

Политика Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИ В комитет Конгресса США были предоставлены документы, в которых говорится о связях россиян с президентом США Дональдом Трампом.

Общество Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.

Технологии Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp Эксперты нашли лазейки, из-за которых хакеры могут изменять сообщения для создания и распространения ложной информации.

Шоу-бизнес 43-летняя Милла Йовович в третий раз станет мамой Известная актриса, модель Милла Йовович решила поделиться с поклонниками радостной новостью. Скоро знаменитость в третий раз станет мамой.

Кино Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома» Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.

Общество В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.

Здоровье В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники» Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.

Политика Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудит с президентом и главой правительства Киргизии задержание Алмазбека Атамбаева.

Происшествия Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.