Армия и оружие
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95Газета.Ru 12:40
Американские истребители F-22 вылетали на сопровождение двух российских Ту-95 "Медведь" у побережья Аляски. Об этом информирует твиттер командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
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с чего всё началось
В четверг командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что два истребителя F-22 «Раптор», два истребителя CF-18 Hornet при поддержке самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, военно-транспортного борта KC-135 и заправщика C-130 «перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски».ФАН13:57
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