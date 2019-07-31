Происшествия
Истребитель ВВС США разбился в КалифорнииКоммерсантъ вчера в 17:20
Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния. Об этом Reuters рассказал чиновник, который пожелал остаться анонимным.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Атлетико разгромил сборную звезд MLS
Обновлено в 00:01
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении более 15,5 млрд рублей на развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019–2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан
Делегации, участвующие в переговорах по сирийскому урегулированию, прибыли в Нур-Султан, сообщили в пресс-службе казахстанского министерства иностранных дел 1 августа.
Обновлено в 00:46
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.
Обновлено в 00:28
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
Беззеркальной камере Canon EOS R L приписывают разрешение 75 Мп
Обновлено вчера в 11:50
Авто
В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:23