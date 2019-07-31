Происшествия

Истребитель ВВС США разбился в КалифорнииКоммерсантъ 17:20

Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния. Об этом Reuters рассказал чиновник, который пожелал остаться анонимным.
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