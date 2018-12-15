Происшествия

Истребитель Су-27 упал на Украине
REGNUM
09:25

Самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, потерпел крушение в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на странице в соцсети Facebook.
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