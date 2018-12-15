Происшествия
Истребитель Су-27 упал на Украине
Истребитель Су-27 упал на УкраинеREGNUM09:25
Самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, потерпел крушение в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на странице в соцсети Facebook.
REGNUM09:25
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Происшествия
Во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массово вышли на улицы
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Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
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Происшествия
Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае
Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае.
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Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия
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Обновлено в 12:41
Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на аквапарк в Ялте
В Сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы "Ялта-Интурист".
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Происшествия
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В Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре, в результате произошедшей паники семь человек получили лёгкие травмы.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Вологде один человек погиб при взрыве бытового газа в квартире
Один человек погиб, семь пострадали в результате взрыва бытового газа в квартире в Вологде, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе.
Обновлено в 16:52
Происшествия
На стройке в Зеленограде нашли снаряд времен ВОВ
Снаряд времен Великой отечественной войны обнаружен на стройке в столичном Зеленограде, на месте работают саперы, территория оцеплена, сообщает московское ГУМЧС.
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Происшествия
В Петербурге неизвестные погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле
Полицейские Петербурга разыскивают группу лиц, которые 14 декабря погасили пламя Вечного огня на Марсовом поле - старейшего в стране, от которого был зажжен огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве.
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Происшествия
Дайвер погиб во время погружения под Калининградом
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Происшествия
В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»
Обновлено в 08:02
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У сбившей полицейских 15-летней школьницы нашли револьвер
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