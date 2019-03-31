Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика Зеленский заявил о «первом шаге к победе» По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.

Хоккей Боб Хартли: «Тренировать „Авангард“ — одно удовольствие» Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Салавата Юлаева» (4:1). — Командная победа — все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.

Политика Порошенко проголосовал на выборах на Украине Украинский лидер Петр Порошенко приехал на избирательный участок в Киеве и проголосовал, сообщает "112 Украина".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Здоровье Защитники детских больниц в Саратове создадут движение Движение «Родительский надзор» решили создать активисты, выступающие против оптимизации детских больниц и поликлиник в Саратове.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 16% По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в Палате представителей ранее заявил, что в ближайшее время собирается объявить о новых "мерах" в отношении России – вместе с партнерами по НАТО.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix По данным Downdetector, большинство пользователей Netflix испытывают проблемы с отсутствием подключения (40%), еще 38% сообщили о неполадках с просмотром потокового видео, а 21% заявил о проблеме с попаданием в личный кабинет сервиса.

Армия и оружие Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.

Культура Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.

Политика На Украине проходят выборы президента Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.

Общество Друзь заявил, что вышел на пенсию после скандала Александр Друзь не стал комментировать скандал, связанный с обвинениями в подкупе. Сам он рассказал, что ушел на пенсию и начал писать.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Железняк призвал черногорские власти не допустить снос Крестильного храма Власти Черногории заявили о намерении уничтожить 2 апреля Крестильный храм в честь почитаемого в стране Святого Петра II Петровича-Негоша на Превлаке, в связи с этим член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк призвал черногорские власти не допустить проведения антихристианского акта вандализма, оскорбляющего чувства верующих.