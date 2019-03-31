Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Читать в источнике
с чего всё началось
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India
, ссылаясь на информагентство ANI.
Известия03:40

Подробнее о событии

В Сети опубликовали видео с места катастрофы индийского МиГ-27

РИА Новости07:50

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии на границе с Пакистаном

Газета.Ru07:35

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Известия03:40

В Индии разбился истребитель МиГ-27

РБК05:15

СМИ: на северо-западе Индии разбился МиГ-27

ТАСС04:31

Истребитель ВВС Индии разбился на северо-западе страны

ФАН04:24

В Индии разбился истребитель МиГ-27

RT на русском05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

Обновлено в 05:23
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

Обновлено в 09:40
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Обновлено в 10:25
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Здоровье

Кожные заболевания сигнализируют о других опасных диагнозах

Некоторые проявления на коже сигнализируют о необходимости похода не только к дерматологу, но и к другим специалистам, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 08:40
Политика

На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Тело 18-летнего солдата-срочника обнаружили 30 марта в лесном массиве Уссурийского городского округа.
Обновлено в 03:12
Политика

Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле

Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.
Обновлено вчера в 07:37
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Политика

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России. Ельцин-Центр был открыт в 2015 году.
Обновлено в 05:36
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Происшествия

На востоке Чечни сгорела мечеть

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 04:41
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Лавров рассказал о причинах пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты находятся на территории Венесуэлы на законных основаниях.
Обновлено в 09:49
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Явка на выборах президента Украины составляет почти 44%

Обновлено в 09:03
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии

Обновлено в 11:11
Происшествия

Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика

Обновлено вчера в 15:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-27
Сверхзвуковой самолёт
Советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Силовая установка однодвигательная. Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям. Может нести тактическое ядерное оружие.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное