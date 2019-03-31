Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Политика «Открытая Россия» решила самоликвидироваться В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Наука Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.

Армия и оружие Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Шоу-бизнес Максим Матвеев поделился снимком с прогулки с 7-летним сыном Заслуженный артист Российской Федерации Максим Матвеев на своей странице в Instagram опубликовал снимок со своим 7-летним сыном.

Экономика В России решили изменить правила начисления зарплат В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.

Происшествия В Новой Москве со льдины спасли ребенка Спасатели спасли ребенка, находящегося на льдине в акватории реки Пахры в ТИНАО около поселка Михайлово-Ярцевское, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Религия «Звери на арене»: как возникло крестное знамение у христиан В воскресенье у православных христиан начинается Крестопоклонная — неделя поклонения Кресту Христову, которая приходится на середину Великого поста и отличается особой строгостью воздержания в еде.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Происшествия Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Игры Obsidian Entertainment показала 20 минут геймплея The Outer Worlds Obisdian Entertainment не стала пропускать PAX East 2019, и на эту выставку студия приехала не с пустыми руками: разработчики показали более 20 минут геймплея The Outer Worlds, которую часто сравнивают с Fallout и Borderlands.

Политика Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».

Происшествия В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.

Шоу-бизнес Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.