Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 16% По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.

Политика Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.

Политика Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».

Авто Процесс утилизации автомобилей в Германии В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.

Происшествия В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Единоборства Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.

Политика США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.

Общество Умер грузинский журналист Марк Рывкин Грузинский журналист Марк Рывкин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Происшествия В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Футбол Дубль Сулейманова помог «Краснодару» разгромить «Анжи» В составе победителей дубль оформил Магомед-Шапи Сулейманов, также отличились Вандерсон, Виктор Классон и Иван Игнатьев.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Политика Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.

Общество Facebook «случайно» удалила посты Марка Цукерберга Facebook удалила многие посты своего основателя Марка Цукерберга, включая все его публикации за 2007 и 2008 годы.

Политика Тимошенко надеется на борьбу с Зеленским во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины, лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина», бывший премьер-министр Юлия Тимошенко отрицает информацию о том, что ведет переговоры с кандидатом Владимиром Зеленским об объединении во втором туре выборов.