Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Футбол Головин попал в заявку «Монако» на игру против «Кана» «Монако» объявил имена игроков, которые попали в заявку на матч 30-го тура чемпионата Франции против «Кана».

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Политика Трамп готовит третий удар по арабам Не случайно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил отсутствие единства в арабском мире по вопросу признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Политика Порошенко проголосовал на выборах президента Украины Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Армия и оружие В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.

Культура СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Армия и оружие В параде Победы в Петербурге задействуют сотню единиц военной техники В воскресенье, 31 марта, стало известно, что в этом году в параде Победы в Петербурге примут участие около ста единиц военной техники.

Происшествия «Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).

Происшествия Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский» Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Политика В Варшаве перед избирательным участком выстроилась очередь из украинских гастарбайтеров 31 марта на Украине и за рубежом проходят выборы президента В Варшаве перед избирательным участком выстроилась очередь из украинских гастарбайтеров.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.

Технологии Mozilla представила возможность использования WebAssembly вне браузера Специалисты из Mozilla представили проект WASI (WebAssembly System Interface), который подразумевает разработку API для создания обычных приложений, выполняемых вне браузера.

Спорт Миронова стала чемпионкой России в масс-старте Биатлонистка Светлана Миронова выиграла женскую гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени.

Культура NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.