Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Шоу-бизнес Солист группы «Кар-Мэн» бросил в нищете родную внучку Лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох впервые ответил на обвинения, что бросил на произвол судьбы шестилетнюю внучку.

Армия и оружие Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.

Кино Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Футбол «Тоттенхэм» требует у «Реала» €150 млн за Эриксена По информации Mirror, президент английского клуба Дэниэл Леви назвал свою цену за игрока — 130 млн фунтов (150 млн евро).

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Здоровье В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных В Башкирии с начала года зарегистрировано 788 ВИЧ-инфицированных: 500 мужчин и 288 женщин.

Политика ЦИК Украины: Работают почти все участковые комиссии Ранее наблюдатели гражданской сети «Опора» заявили о фиксации первые незначительных нарушений на избирательных участках в трех областях Украины: Винницкой, Ровенской и Волынской.

Авто Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.

Происшествия Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский» Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой «У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Политика В ДНР не проходят выборы президента Украины "На неподконтрольных киевскому режиму территориях Республик Донбасса не проходят уже вторые президентские выборы", — сказал Бердичевский.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Армия и оружие Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки силовиками Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, ранены два мирных жителя, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы администрации Иван Приходько.

Экономика В России изменятся правила зачисления зарплат Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.

Игры Valve опубликовала фото собственного шлема виртуальной реальности Компания Valve продемонстрировала шлем виртуальной реальности Valve Index на странице, созданной на игровом ресурсе Steam.

Политика В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.

Политика Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге Сотрудников Пятого канала, 31 марта приехавших в Ригу на конференцию «Открытой России», задержали, сообщается на сайте телеканала.