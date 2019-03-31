Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

с чего всё началось

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Политика Украина выбирает президента. Промежуточные итоги Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.

Происшествия В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.

Политика Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Политика Бойко проголосовал на выборах президента Украины Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.

Происшествия В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.

Общество Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Политика Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.

Футбол Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом» Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Наука Назвали две причины появления рака у женщин Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.

Транспорт Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.