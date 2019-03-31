Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India
, ссылаясь на информагентство ANI.
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