Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в ИндииГазета.Ru 05:12
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.Известия03:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика
Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко
Обновлено в 06:29
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции
В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Обновлено в 03:00
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня
Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Политика
Бойко проголосовал на выборах президента Украины
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», в числе первых среди кандидатов проголосовал на выборах главы государства.
Обновлено в 01:52
Происшествия
При землетрясении в Турции никто не пострадал
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя
В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
Обновлено в 08:18
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
Обновлено в 05:54
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России
Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:16
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Наука
Назвали две причины появления рака у женщин
Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко: «У меня была угроза выкидыша»
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16