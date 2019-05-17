Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в СШАLenta.ru 00:42

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7. Самолет врезался в склад недалеко от авиабазы в округе Риверсайд, пробил крышу и остановился среди коробок.
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Истребитель F-16 врезался в здание в пригороде Лос-Анджелеса

РБКвчера в 20:44

Опубликовано видео момента падения истребителя F-16 на склад в Калифорнии

Life.ru02:26

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Вести.Ru02:39

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ТАССвчера в 20:46

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

РИА Новости02:02

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

RT на русскомвчера в 19:48

Истребитель рухнул на дом в Калифорнии

Газета.Ruвчера в 19:35
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Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
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Происшествия

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Политика

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Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
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Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

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Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
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Оказалось, Вяль ждет ребенка от нового возлюбленного. Женщина долгое время встречалась с режиссером Александром Большаковым.
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Транспорт

Четыре столичных проекта вышли в финал международной транспортной премии

Четыре московских проекта вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019.
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Происшествия

В Москве обокрали салон сотовой связи

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Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»

Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал "Евровидения".
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Наука

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Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
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Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
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Ученые назвали неожиданную опасность приготовленной пищи

Американские ученые в ходе очередных масштабных исследований пришли к выводу, что приготовленная пища опасна для здоровья.
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Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 20:39
Авто

Suzuki поднял российские цены на два кроссовера

В результате анализа российского рынка автомобилей специалисты отметили подорожание двух моделей Suzuki — SX4 и Vitara.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
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Происшествия

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Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Политика

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Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
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Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
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Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
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Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
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