Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себяРоссийская газета 06:46

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения. Судя по всему, он пострадал от собственной пушки, буквально поразив сам себя своим же боеприпасом.
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На авиабазе Леуварден во время учений, Нидерландский истребитель F-16 сам себя подстрелил

Маяк (г. Сосновый Бор)16:29

Опубликовано фото подбившего себя истребителя F-16

Газета.Ru14:03

Пилот истребителя F-16 подстрелил собственный самолёт, повредив двигатель

Avia.proвчера в 20:01

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

РИА Новости08:12

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Российская газета06:46

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

RT на русском09:33

Истребитель F-16 подстрелил сам себя во время учений в Нидерландах

URA.Ru08:50
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Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota презентовала особую версию кроссовера C-HR для «меломанов».
Обновлено в 03:50
Политика

Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде

Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
Авто

На автосалоне в Санкт-Петербурге презентовали «инвалидку» будущего

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Недвижимость

Семьи с детьми получат право брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

В настоящее время льготная ипотека по субсидируемой ставке 6% годовых действует лишь на три, пять и восемь лет.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Кино

Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой

Обновлено вчера в 23:57
Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Обновлено в 17:47
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Обновлено в 03:55
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками

В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье

Англичанин сбросил за год 108 кг

Обновлено в 09:19
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
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