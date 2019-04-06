Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себяРоссийская газета 06:46
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения. Судя по всему, он пострадал от собственной пушки, буквально поразив сам себя своим же боеприпасом.
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На авиабазе Леуварден во время учений, Нидерландский истребитель F-16 сам себя подстрелил
Маяк (г. Сосновый Бор)16:29
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В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
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Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
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Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
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В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
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