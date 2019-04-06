Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себяГазета.Ru 11:51
Истребители нередко терпят крушение в ходе учений, и иногда такие случаи заканчиваются гибелью пилотов. В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
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