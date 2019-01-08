На одном из баннеров в парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве оказались заклеенными даты, которые связаны с гибелью подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, захватом террористами «Норд-Оста» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и терактом в Беслане в сентябре 2004 года.

с чего всё началось

МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история». Мужчина продемонстрировал фотографию хронологии событий времён президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Историю про «Курск» вычищают из памяти

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