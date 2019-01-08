Общество
Историю про «Курск» вычищают из памяти
Историю про «Курск» вычищают из памятиБи-порт02:33
МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история». Мужчина продемонстрировал фотографию хронологии событий времён президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Би-порт02:33
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В парке «Россия — моя история» обнаружили заклеенными даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом
На одном из баннеров в парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве оказались заклеенными даты, которые связаны с гибелью подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, захватом террористами «Норд-Оста» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и терактом в Беслане в сентябре 2004 года.Дождь04:46
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В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
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В Перу двенадцатилетний мальчик стал на один день министром
Двенадцатилетний мальчик Хесус Мамани Рамос стал на один день министром развития и социальной интеграции Перу, сообщило министерство в своем канале в Twitter.
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В Индии около 200 млн человек принимают участие в забастовке
Более 200 млн человек принимают участие в забастовках по всей Индии.
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В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз
По меньшей мере 22 человека пострадали от ожогов ядовитой медузы "ируканджи" на северо-востоке Австралии, сообщает австралийский телеканал SBS.
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Общество
Не менее девяти человек погибли из-за снегопадов в Германии и Австрии
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Обновлено вчера в 18:44