История говорит, что покупка доллара в мае — грамотное решениеProfinance.ru 09:22

На прошлой неделе индекс доллара обновил годовой максимум, поскольку американская экономика объективно опережает своих конкурентов. Сезонно май сильный месяц для валюты США по отношению к евро. За последние 10 лет доллар в мае укреплялся к единой валюте в среднем на 1.8%.

История говорит, что покупка доллара в мае — грамотное решение

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.

Политика Не оправдал доверия: Мэй уволила министра обороны Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона. Он занимал эту должность с 2017 года.

Хоккей Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок» Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.

Футбол Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном» В составе «Ренна» дублем отметился Адриен Эну, у «Монако» оба гола на счету колумбийского форварда Радамеля Фалькао.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Музыка Киркоров пригрозил покинуть Евровидение Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Футбол Барселона — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм) «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.

Политика Помпео заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что действия России дестабилизируют ситуацию в Венесуэле.

Энергетика Министр нефти Омана не видит причин опасаться обрушения цен на нефть Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.

Шоу-бизнес Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.

Шоу-бизнес Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.

Шоу-бизнес «Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.

Футбол Аарон Рэмси избежал операции, но за «Арсенал» больше не сыграет Как сообщает источник, травма футболиста оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее — операция Рэмси не потребуется.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Театры В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Виктора Сухорукова Спектакли с участием актёра Виктора Сухорукова в Московском Театра имени Моссовета временно отменены.

Происшествия В Петербурге задержали участников первомайских демонстраций Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.

Общество Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин.