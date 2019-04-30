История говорит, что покупка доллара в мае — грамотное решениеProfinance.ru 09:22

Курс доллара против корзины из 6 своих основных конкурентов (USD Index) растет 3 месяца подряд. Быки по доллару могут рассчитывать и на 4-й месяц. Аналитики JPMorgan Chase провели ретроспективный анализ: за последние 10 лет индекс доллара по итогам мая рос 8 раз.

История говорит, что покупка доллара в мае — грамотное решение

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