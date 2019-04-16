Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в ПарижеРоссийская газета 02:18

Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому. Прошу вас, пожалуйста... покиньте студию и не смейте такого больше говорить.

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

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