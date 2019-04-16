Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в ПарижеРоссийская газета 02:18
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
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Называть людей генетическим материалом в этой студии не позволено никому. Прошу вас, пожалуйста... покиньте студию и не смейте такого больше говорить.
— Анатолий Кузичев, российский ведущийРоссийская газета 02:18
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Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
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Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»
Взгляд.рувчера в 11:59
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Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
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Политика
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Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
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Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
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Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
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Экономика
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Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
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Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
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Космос
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Специалисты считают, что орбитальный лазер, размещенный на МКС, станет наиболее эффективным оружием для борьбы с опасным космическим мусором.
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Алексей Текслер выставит оценки главам муниципалитетов
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