Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатилсяLenta.ru 17:56

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В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

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