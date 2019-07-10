Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник ПобедыRT на русском вчера в 03:26
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости вчера в 14:54
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Как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
RT на русскомвчера в 15:51
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
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В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
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Происшествия
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Спорт
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Транспорт
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Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов предложил вместо второй ветки метро реализовать другой транспортный проект в городе: проложить трамвайную линию в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
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Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
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Авто
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Политика
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
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Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика
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Обновлено в 05:16
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На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:43
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Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Ростов» подписал контракт с футболистом «Спартака»
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Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
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Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 12:59
Наука
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23