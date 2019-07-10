Политика

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник ПобедыRT на русском вчера в 03:26

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Читать в источнике
Обсудить
Олег Морозов
Мы недавно узнали, что войну с Гитлером выиграли смелые американцы и героические французы. Без шуток. В военном музее в Париже это представлено именно так. Россия в виде фотографии Иосифа Сталина появляется в последнем зале. Это уже Потсдам. А до этого только французские партизаны.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости вчера в 14:54

Подробнее о событии

«Инферно из горящих танков». Что выдумал о Курской битве немецкий журналист

РИА Новости01:00

Фальсификаторы истории: немецкий историк пытается выиграть битву под Прохоровкой 76 лет спустя

Вести.Ruвчера в 15:35

Политолог прокомментировал призыв снести памятник под Прохоровкой

Телеканал 360°вчера в 14:10

Ветераны ВОВ ответили на призыв журналиста ФРГ снести памятник под Прохоровкой

Известиявчера в 15:32

Как в мире отреагировали на призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

RT на русскомвчера в 15:51

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Газета.Ruвчера в 12:52

Россиян возмутило предложение журналиста Die Welt снести памятник под Прохоровкой

ФАНвчера в 01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон

В Германии хотят «отменить» подвиг под Прохоровкой

Вести.UZвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Происшествия

В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ

Обновлено в 04:26
Происшествия

Задержан заместитель главы Пенсионного фонда

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.
Обновлено в 04:41
Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК об отстранении от ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Урбанист Злоказов предложил альтернативу второй ветке метро

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов предложил вместо второй ветки метро реализовать другой транспортный проект в городе: проложить трамвайную линию в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.
Обновлено в 05:21
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Восемь человек погибли в результате взрыва в Африне на севере Сирии

Обновлено в 05:07
Авто

Bentley представил концепт EXP 100 GT

Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Песков назвал выход Путина к людям в Екатеринбурге обычной практикой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обычной практикой выход президента РФ Владимира Путина к людям во время встреч и поездок.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Москве прогремел взрыв в жилом доме

На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Политика

Песков прокомментировал сообщения о льготах для «Роснефти»

Ранее стало известно, что крупнейшие добывающие компании России, такие как «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг», обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить им льготы для ускоренной реализации проекта Северного морского пути.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На журналистку Bloomberg напали в Москве

В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Зеленский поручил ВСУ жестко реагировать на «провокации» в Донбассе

Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

«Ростов» подписал контракт с футболистом «Спартака»

Обновлено в 04:57
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Космос

Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению

Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Общество

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено вчера в 12:59
Наука

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Кино

Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера

Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное