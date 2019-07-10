Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник ПобедыRT на русском 03:26

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо немедленно снести, так как никакого крупного сражения там не было, а Красная армия не победила, заявил немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье для Die Welt
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