Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцыРИА Новости вчера в 20:07

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
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«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
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Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
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Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
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Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
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Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

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Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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