Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцыРИА Новости вчера в 20:07
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Моя дочь называла бабушку мамой»
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Умер биологический отец Эминема
Обновлено вчера в 11:26
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель
В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Челси» выкупит у «Реала» контракт Ковачича
Обновлено в 02:25
Кино
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале
Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено вчера в 06:46
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено 25 июня в 10:08
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Госдеп планирует провести в Румынии поэтический конкурс о коммунизме
Госдепартамент планирует привлечь румынские НКО для организации поэтического конкурса на тему «Жизнь при коммунизме» среди старшеклассников.
Обновлено в 00:01
Спорт
WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел
По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено вчера в 08:42