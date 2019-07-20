Происшествия
Источники: уволилась начальница «банковского» отдела ГСУ МВД по МосквеРИА Новости 00:14
Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.
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Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.РИА Новости00:14
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