Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы, что по времени совпало с арестами главы "банковского" отдела Управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина и двух полковников ФСБ в отставке, сообщили РИА Новости три источника в правоохранительной системе.

с чего всё началось

Майор Полина Цыпина руководила 11-м отделом следственной части ГСУ МВД России по Москве с 2015 года, в ее подчинении находились около 20 сотрудников. Отдел занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

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