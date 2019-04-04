Происшествия
Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в ЭфиопииИзвестия 21:19
Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. По их словам, причиной крушения самолета стало столкновение с птицей или другим посторонним предметом. Вероятно, что это столкновение могло повредить датчик угла атаки авиалайнера на крыле.
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Кино
Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
Обновлено в 08:18
Здоровье
Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1
Обновлено в 13:07
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В министерстве здравоохранения Якутии идут обыски
«Обыски идут в здании Минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — сказал собеседник.
Обновлено в 22:07
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Политика
В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Бренд Toshiba на рынке ПК переименовали в Dynabook
Осенью прошлого года компания Sharp приобрела 80,1% акций компании Toshiba, чтобы вернуться на рынок ПК и успешно конкурировать с другими производителями.
Обновлено в 04:26
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Политика
Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение
В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Обновлено в 15:42
Политика
США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Экономика
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Обновлено в 09:25
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца
Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
В Госдуме оценили заявление США о кораблях в Керченском проливе
Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры для того, чтобы обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.
Обновлено в 08:44
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Экономика
Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01