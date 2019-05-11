Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru 15:02

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Армия и оружие Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.

Политика WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США Источники в команде Зеленского сообщили The Washington Post, что тот "опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, возможно, за счет Украины".

Космос Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Космос NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.

Автоспорт Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.

Общество Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.

Политика В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.

Общество Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Политика Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Хаос в Албании: протестующие подожгли здание парламента Демонстранты забросали здания парламента коктейлями Молотова и подожгли входную дверь.

Шоу-бизнес Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Шоу-бизнес Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.

Авто Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк Автоумельцы из Санкт-Петербурга превратили купе Bentley Continental GT в танк, приделав ему гусеницы.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Футбол «Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов "Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.

Кино В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов 10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Общество В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.

Происшествия У Максима Резника случился сердечный приступ У депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника случился сердечный приступ.