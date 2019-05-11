Трагедия в Шереметьеве
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru вчера в 15:02
После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек. По словам источника, положение тел пассажиров свидетельствует о том, что они погибли мгновенно. "Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах", - сказал источник.
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