Трагедия в Шереметьеве
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru вчера в 15:02
После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек. По словам источника, положение тел пассажиров свидетельствует о том, что они погибли мгновенно. "Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах", - сказал источник.
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Информация о проблемах с эвакуацией SSJ 100 из-за ручной клади не подтверждается
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Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни
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ТАСС: данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за чемоданов не подтвердились
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