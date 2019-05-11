Трагедия в Шереметьеве
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru 15:02
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни
Комсомольская правда10:08
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