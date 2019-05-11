Трагедия в Шереметьеве

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100Газета.Ru 15:02

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Бизнес-класс не виноват: в горящем SSJ-100 пассажиры эконома не успели даже расстегнуть ремни

Комсомольская правда10:08

Информация о проблемах с эвакуацией SSJ 100 из-за ручной клади не подтверждается

Коммерсантъ12:20

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Газета.Ru15:02

Следствие не подтвердило проблемы с эвакуацией из SSJ из-за ручной клади

РБК11:47

Покидавшие SSJ 100 c ручной кладью пассажиры не мешали эвакуации, пишут СМИ

РИА Новости12:20

ТАСС: данные о гибели пассажиров SSJ-100 из-за чемоданов не подтвердились

Московский Комсомолец09:43

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

ТАСС09:23
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Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Футбол

«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛ

«Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Политика

Цукерберг оценил требование разделить Facebook

Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 15:28
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Охотники попытались напугать медведя и стали стрелять в воздух, однако это не заставило животное бросить свою добычу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Транспорт

На съезде с ул. Большая Тульская на ТТК ограничат движение

На съезде с улицы Большая Тульская на ТТК в сторону улицы Вавилова ограничат движение. Причина – реконструкция дорожного покрытия.
Обновлено в 14:23
Политика

Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Политика

Сторонники ПЦУ заблокировали дом священника УПЦ

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали дом священника Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Свято-Николаевского храма в селе Скобелка Волынской области.
Обновлено в 14:53
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
Обновлено в 13:58
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от боевиков «Ан-Нусры» пять поселений

Обновлено в 15:42
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о втором нападении собаки на ребенка

Следователи проверят информацию о нападении собаки на 10-летнего мальчика в Екатеринбурге в субботу, сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 14:17
Общество

Новые субсидии на квартплату могут появиться в России

Люди, проживающие в одной квартире, могут получить возможность обратиться за субсидией от государства, даже не подтверждая своё родство.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

В Сети появились фото смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в чехлах

Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Гаджеты

Imagination Technologies делает технологию PowerVR Ray Tracing доступной для лицензирования

Технология Imagination PowerVR Ray Tracing, доступная для лицензирования, включает патенты, архитектуру, рекомендации по интеграции с GPU и поддержку стандартов на уровне API для легкой интеграции в приложения.
Обновлено в 15:39
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
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