Футбол
Источник: зарплата хавбека Шюррле в «Спартаке» может составить 3 млн евроREGNUM 00:45
Зарплата полузащитника дортмундской команды «Боруссия» Андре Шюррле в московском клубе «Спартак», планирующем взять футболиста в аренду, может составить 3 млн евро за сезон, сообщает 27 июля «Чемпионат».
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Sport24.ruвчера в 16:00
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