Футбол

Источник: зарплата хавбека Шюррле в «Спартаке» может составить 3 млн евроREGNUM 00:45

Зарплата полузащитника дортмундской команды «Боруссия» Андре Шюррле в московском клубе «Спартак», планирующем взять футболиста в аренду, может составить 3 млн евро за сезон, сообщает 27 июля «Чемпионат».
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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