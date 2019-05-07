Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолетаLenta.ru 06:01

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Политика Луценко оправдал неявку Порошенко на допрос Украинский генпрокурор Юрий Луценко объяснил неявку президента страны Петра Порошенко на допрос по делу о Майдане, передает ТАСС.

Культура Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.

Футбол Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар» Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.

Шоу-бизнес Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Космос Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.

Армия и оружие «Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.

Космос В Германии открыли первый электрический автобан Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Политика КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

Происшествия Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.

Авто Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.

Авто Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.

Происшествия Петербуржцев осудили за торговлю оружием из Европы Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию пятерых жителей Санкт-Петербурга, которые торговали привезенным из Европы огнестрельным оружием.

Происшествия «Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево» Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.

Футбол «Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Общество МВД разработало порядок изготовления номеров для машин Порядок создания знаков прописан в проекте постановления кабмина, подготовленном МВД.