Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Владимир Колокольцев
Если ещё раз такое повторится, лишится должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикГоворит Москва 06:31
с чего всё началось

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Источник в правоохранительных органах сообщил, что это могло случиться только при содействии сотрудников ГИБДД. Через несколько дней после происшествия во время оформления ДТП был сбит сотрудник госавтоинспекции, сейчас он в тяжёлом состоянии.
Говорит Москва06:31

Подробнее о событии

Глава столичной Госавтоинспекции Коваленко отказался от комментариев о своей отставке

ТАСС12:18

Источник: глава ГИБДД Москвы будет уволен со своего поста

Говорит Москва06:31

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки начальника московской ГАИ

Интерфакс08:18

В ГИБДД опровергли слухи о совещании по поводу отставки Коваленко

Москва 2408:52

СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы

РБК07:25

Глава столичной ГИБДД отказался комментировать сообщения об отставке

Вечерняя Москва08:12

Глава ГИБДД Москвы отреагировал на сообщения об отставке

РИА Новости10:32
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Интернет

«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
Обновлено в 14:11
Футбол

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

На прошлой неделе РФС отправил запрос в ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) с просьбой разрешить использовать ВАР на первых матчах полуфинала Кубка страны.
Обновлено в 13:07
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды

В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Космос

Холодная смерть из-за Нибиру: обнаружено будоражащее душу предсказание майя о конце света

В календаре индейцев майя обнаружена дата Армагеддона и сценарий конца света нашей планеты.
Обновлено в 10:30
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Эксперты: Обвал рубля может спровоцировать резкий рост цен в апреле

В апреле может произойти резкий обвал рубля, что повлечет за собой рост цен на ряд товаров в России.
Обновлено в 12:53
Здоровье

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Врач Татьяна Бандурина подтверждает: гематоген россияне действительно покупают в больших количествах, и многие убеждены, что в этом продукте содержатся витамины, и в общем он полезный.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

Первые грибы вылезли из-под снега в Подмосковье

Жители региона начинают находить на своих участках первые грибы.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

Обновлено в 13:12
Экономика

Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР

Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым — основным акционером девелоперской группы ЛСР, планирует продать 5,7 млн акций компании, что составляет около 5,53% уставного капитала группы, сообщили в компании.
Обновлено в 14:18
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено в 12:05
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии

Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
Обновлено в 12:16
Политика

Роскомнадзор начал проверять СМИ на предмет оскорблений власти

Роскомнадзор проводит со СМИ профилактическую работу в связи со вступлением в силу поправок об оскорблении власти в интернете, сказал представитель ведомства.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Хоккей

Никита Кучеров первым за 13 лет набрал 125 очков за сезон

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова провела вечеринку в честь открытия собственного бара

Анна Седокова устроила звездную вечеринку в честь открытия ее нового бара под названием «LA Story Shop Bar Lab».
Обновлено в 05:39
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Обновлено в 09:22
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