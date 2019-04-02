Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по МосквеТАСС 07:18

Источник в правоохранительных органах сообщил, что это могло случиться только при содействии сотрудников ГИБДД. Через несколько дней после происшествия во время оформления ДТП был сбит сотрудник госавтоинспекции, сейчас он в тяжёлом состоянии.

с чего всё началось

Если ещё раз такое повторится, лишится должности.

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

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